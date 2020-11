Assegurança per al turista per cobrir despeses mèdiques en cas de ser positiu

Els centres d’esquí i els hotels n’inclouran el cost, de cinquanta cèntims diaris, en la reserva

Actualitzada 21/11/2020 a les 06:22

Martí Pons Andorra la Vella

El Govern prepara una estratègia per a la temporada d’hivern en què els forfets de les estacions d’esquí i els allotjaments inclouran una assegurança adaptada per la Covid-19 en cas que una persona doni positiu. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i la ministra de Turisme, Verònica Canals, van explicar ahir en roda de premsa que aquest inclourà la repatriació del cas positiu, les despeses mèdiques en cas necessari i el reemborsament de les nits d’hotel i les classes d’esquí de què no es pugui gaudir.



La decisió ha estat consensuada amb Ski Andorra, la Unió Hotelera i les agències de viatges. La titular de Turisme va especificar que tindrà un cost inferior als 50 cèntims d’euro al dia i que la despesa estarà inclosa dins el paquet del forfet que l’interessat contracti. Canals, però, va assenyalar que és possible introduir la contractació d’un forfet o una estada en un hotel “sense haver de pagar el suplement de preu que inclou l’assegurança”. El ministre de Salut, per la seva banda, va incidir en la necessitat “de garantir la seguretat de tothom”, i va al·legar que la repatriació dels casos positius es durà a terme tant en casos lleus com greus, a excepció d’aquelles persones que requereixin ventilació mecànica. Tot i això, va exposar que si el virus segueix la tendència actual “l’hospital gaudirà de suficient capacitat per acollir els eventuals ingressos que es puguin produir”.



En la compareixença el titular de Salut va matisar que amb l’excepció dels vinguts d’Espanya, França o Portugal, s’haurà d’acreditar un test negatiu amb un marge de 72 hores de vigència sempre que la pernoctació sigui de tres nits o més. En un principi es preveien quatre nits i 48 hores de marge. Benazet, però, va explicar que el canvi té a veure amb la dificultat d’alguns països per aconseguir els resultats abans de les 48 hores. També una de les mesures que s’inclouran en l’estratègia d’hivern és que tots els grups escolars que viatgin al país durant les setmanes blanques, independentment del seu país de procedència, hauran d’acreditar proves PCR o TMA negatives a partir dels sis anys.



Cribatge massiu

El ministre Benazet també va recordar que dins l’estratègia es té en compte que es farà un cribratge periòdic del 40 per cent de la població, en el qual s’inclou el cent per cent del personal que treballa en els sectors del turisme, com també del comerç. En el cribratge s’inclou els escolars i sanitaris. Així doncs, suposa la realització de fins a 14.500 tests ràpids voluntaris setmanalment.



També Canals va insistir que els centre d’esquí hauran de continuar implementant totes les mesures, com els dispensadors de gel hidroalcohòlic a les entrades i sortides dels espais tancats, com també reduir la capacitat de les cabines i remuntadors al percentatge vigent en el transport públic, actualment al 75 per cent.

Des de les pistes d’esquí van explicar al Diari la conformitat amb els protocols de Govern i que encara es continua treballant per fixar la data d’obertura.