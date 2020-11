Un lletrat al·lega que dir “moro de merda” no és un insult racista

L’advocat demana l’absolució d’un home que va ser condemnat a nou mesos per discriminació

El lletrat d’un home condemnat per un delicte major de discriminació i amenaces defensa que dir “moro de merda” no és un insult racista. Així ho va exposar ahir l’advocat durant la vista oral del cas al Tribunal Superior, qui va sol·licitar l’absolució del seu client al·legant que va actuar per nerviosisme arran de la situació que estava vivint i en cap moment volia discriminar pel seu origen el guarda. La defensa va exposar que és necessari analitzar el context dels fets, el qual “Corts no va tenir en compte”. “El meu defensat va proferir aquestes paraules perquè va perdre

#1 Dand

(20/11/20 07:18)