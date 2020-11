Set sanitaris i dos pacients positius per Covid a l'hospital

El nombre d'ingressats augmenta a 21 amb tres pacients més a planta

Actualitzada 20/11/2020 a les 17:33

Redacció Andorra la Vella

L'hospital ha detectat un brot de contagis de Covid que afecta set professionals i dos pacients que estaven ingressats a la planta de medicina interna, segons ha anunciat el SAAS. Els positius s'han detectat en un dels cribratges que es fan al centre i s'han diagnosticat un infermer, cinc auxiliars d'infermeria i un estudiant amb el SARS-CoV-2 i s'està a l'espera del resultat dels tests que s'han fet als altres 14 malalts que hi ha a la unitat de medicina interna.



El SAAS ha remarcat que les famílies dels pacients contagiats han estat immediatament informades de la situació que ha obligat a tancar la planta de medicina interna que resta aïllada per fer el seguiment dels afectats i ha assenyalat que l'origen del brot "es desconeix i pot ser multicausal, tant extern com intern".



El centre hospitalari suma avui tres ingressos en l'àrea Covid entre els que hi ha els dos contagiats de la planta de medicina interna i el total de malalts per la infecció ascendeix a 21, segons ha informat el SAAS. La situació es manté a l'UCI com ahir amb 9 contagiats dels quals sis tenen suport de ventilació mecànica i els nous ingressats estan en habitacions de planta, que passa a una dotzena d'afectats.