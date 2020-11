Trasllada a Barcelona una nena de 12 anys per un atropellament

La menor va patir una fractura de mandíbula en un accident a Ansalonga

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:43

Redacció Andorra la Vella

Una menor de 12 anys va patir un atropellament ahir a primera hora del matí a la carretera general 3, a l’altura d’Ansalonga. L’autor de l’atropellament conduïa un vehicle amb matrícula espanyola i la nena va ser traslladada amb un fractura de mandíbula a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on es va considerar que havia de ser transportada a Barcelona en ambulància per fer una valoració de les lesions, que en cap cas revesteixen gravetat.



D’altra banda, ahir al matí hi va haver un altre atropellament a l’aparcament del Prat de la Creu d’Andorra la Vella. La vianant, una dona de 42 anys, també va ser traslladada a l’hospital per fer-se un examen mèdic i posteriorment va ser donada d’alta amb contusions. Arran de l’incident es va produir trànsit dens al carrer Prat de la Creu, ja que es va desviar els vehicles que circulaven en sentit nord per Prada Casadet i els cotxes que volguessin entrar a l’aparcament ho havien de fer per l’accés de la plaça Rebés, però amb les obres de la passarel·la havien d’anar fins a l’avinguda de Santa Coloma.



Dos accidents al vespre

Els serveis d’emergència també van actuar en dos accidents dimecres al vespre de caràcter lleu. El primer va tenir lloc a Santa Coloma, on un turisme i una motocicleta van topar, i a conseqüència el motorista, de 20 anys, va haver de ser traslladat a l’hospital i va ser donat d’alta amb contusions. El segon va ser a l’avinguda del Través de la Massana, on dos vehicles amb matrícula del Principat van tenir un accident i els dos conductors van resultar ferits amb contusions.