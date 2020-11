El Govern fixa una prova per als grups d'infants de qualsevol procedència

Actualitzada 20/11/2020 a les 15:10

Martí Pons Andorra la Vella

Els grups escolars que viatgin al Principat en autocar hauran d'acreditar un test amb resultat negatiu independentment de la seva procedència. Així ho han explicat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, i la ministra de Turisme, Verònica Canals, durant la roda de premsa per presentar els protocols a seguir durant la temporada d'esquí.



Tal com havien avançat fa uns dies, en excepció dels turismes que vinguin d'Espanya, França o Portugal, hauran d'acreditar un test negatiu de la Covid-19. Tot i que en un principi l'idea era la seva obligatorietat a aquells que pernoctessin durant quatre nits o més i amb una prova d'antiguitat de 48 hores, ara es donarà un marge de 72 hores, però per contra es demanarà el test amb una estada de tres nits o més. El ministre de Salut ha exposat que la decisió té a veure amb la dificultat d'alguns països per aconseguir els resultats abans de les 48 hores. Per contra, pels grups escolars s'ha decidit fer-los a tots els visitants, tenint en compte les dificultats per gestionar tot un grup que pugui tenir a diversos positius. Aquesta prova quedarà exclosa pels menors de sis anys.



En la compareixença, la titular de Turisme ha informat que s'ha establert una assegurança Covid inclosa en el preu dels paquets d'esquí com també d'allotjament que té com a objectiu garantir la seguretat dels turistes. Entre altres mesures, s'inclou la repatriació al país d'origen i el reemborsament d'aquelles activitats o nits que no s'hagin pogut dur a terme. El seu cost serà inferior als 50 cèntims d'euros diaris. Canals, però, ha explicat que no es preveu que sigui obligatori.



Quant al cribratge massiu al 40 per cent de la població, Benazet ha informat que en aquest percentatge, s'inclou la totalitat de treballadors del sector turístic i que hi ha la previsió de fer 14.500 tests setmanals, tot i que no seran obligatoris. En aquest cribratge també s'inclou el personal sanitari i escolar, del que Benazet ha explicat que en el cas dels centres educatius també es preveu de manera setmanal, si bé es començarà amb els alumnes de formació professional, batxillerat i universitaris, ja que a hores d'ara només es disposa dels tests nasofaringis, que "tot i que no són invasius, preferim esperar a rebre els tests per saliva pels alumnes més petits".

