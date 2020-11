Tallat el camí de la Molina per un despreniment de rocs

El comú ha anunciat que el tall del tram cap al Prat de Gilet es prorrogarà durant 15 dies

Senyalització del camí tallat Senyalització del camí tallat Comú Encamp

Actualitzada 20/11/2020 a les 16:36

Un despreniment de roques i arbres a l'accés del camí de la Molina cap a Prat de Gilet d'Encamp obligarà a tallar aquest tram durant quinze dies segons ha informat el comú. La corporació ha anunciat que el material caigut d'una tartera manté bloquejat el camí i els banders comunals ja han senyalitzat la zona per prohibir el pas.



El comú ha previst que el tall es prorrogui dues setmanes per retirar els arbres i les pedres que han caigut i restablir el pas pel camí quan es comprovi que la zona és segura. Els banders comunals faran els treballs per arreglar el tram afectat.