Sanció de 800 euros per fer xantatge amb imatges íntimes

L’acusat va amenaçar una dona de fer-les públiques si no pagava un deute

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:45

Lorena Giménez Andorra la Vella

El Tribunal de Corts va notificar ahir la sentència que condemna a un any de presó condicional i al pagament de 800 euros en concepte de responsabilitat civil un home que va amenaçar una dona de fer públiques unes imatges íntimes si no li pagava un deute de 2.400 euros del traspàs d’un bar a Encamp. Els magistrats el consideren culpable d’un delicte major de xantatge i sol·liciten que es destrueixi el dispositiu USB on hi havia les fotografies de la víctima i el decomís del telèfon mòbil de l’ara condemnat.



Durant la vista oral del cas, que va tenir lloc a final de setembre, el processat va admetre que havia visualitzat les fotografies al telèfon de l’exparella de la dona, però que en cap moment les va tenir en la seva possessió i, si fos el cas, mai les hauria fet públiques per respecte a la persona. Tanmateix, la víctima va exposar que l’home l’havia amenaçat en diverses ocasions de fer públiques les fotografies on apareixia nua a través de les xarxes socials i, fins i tot, havia creat un compte de Facebook fals per fer-se passar per ella.



Per la seva banda, el ministeri públic va considerar que tenint en compte les proves presentades no es pot provar que l’acusat tingués les imatges, però manté la pena al·legant que la dona es va sentir amenaçada després que en una discussió el processat manifestés que si no li pagava el deute les faria públiques.



D’altra banda, la defensa del condemnat va considerar que les imatges van ser creades un any després de realitzar la denúncia davant el cos de policia i va insinuar que la suposada víctima podria concórrer en un frau processal per presentar proves falses.