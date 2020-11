Recurs al Tribunal Superior per absoldre un home del delicte de tràfic de cocaïna

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:35

Lorena Giménez Andorra la Vella

La defensa d’un home acusat de tràfic de cocaïna va demanar ahir davant el Tribunal Superior que se li revoqui la condemna per aquest delicte. L’advocat va manifestar que els indicis pels quals se l’acusa del delicte no estan provats, ja que “no hi ha cap evidència que indiqui que el meu representat venia droga a d’altres persones”. Així, va exposar que al seu client se li van trobar set embolcalls de cocaïna, “quatre dels quals anaven destinats a la seva companya sentimental i la resta per a consum propi”. I va afegir que els diners en efectiu que la policia va trobar al seu domicili corresponen a dos salaris que l’home havia percebut en espècies per part del seu patró, qui ho va confirmar.



Per cloure, el lletrat va assenyalar que la sentència estableix l’expulsió d’Andorra durant 15 anys, la qual considera “exagerada” tenint en compte que l’acusat està arrelat al país, té parella estable i abans dels fets jutjats no tenia antecedents penals.