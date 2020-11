Quatre clients per taula i a les reunions socials

Espot remarca que la millora de la situació epidemiològica permet alleugerir algunes restriccions a partir de dimarts

Redacció Andorra la Vella

Els bars, cafeteries i granges podran tenir un màxim de quatre clients per taula a les terrasses, els restaurants a tots els espais i la mateixa xifra de persones es podrà aplegar en les reunions socials i laborals a partir del 24 de novembre, segons ha aprovat el Govern. El cap de l'executiu ha explicat aquesta tarda que "la situació epidemiològica va millorant i la pressió sobre el sistema sanitari es manté estable" i per això es pot fer "un discret alleugeriment" de les restriccions imposades per la pandèmia de la Covid que estarà vigent una setmana seguint les recomanacions del comitè tècnic i Xavier Espot ha destacat que espera que es pugui ampliar perquè els establiments puguin obrir fins a les cinc de la tarda i amb més ampliació d'aforament per a actes culturals i esportius en un termini de dues setmanes si la situació continua millorant. Ha precisat que mantenir els bons indicadors "depén de la responsabilitat de tots i cadascú" i el ministre de Salut ha recalcat que és molt important actuar "amb molta cautela" respectant les mesures sanitàries perquè "qualsevol rebrot ens pot fer tornar enrere i per això no s'han de fer activitats socials".



Joan Martínez Benazet ha subratllat que s'estan detectant casos "per reunions sense guardar les mesures algunes en l'àmbit familiar i algunes de joves" i ha declarat que potser són persones que estan cansades de no tenir relacions socials "però demanem cura perquè són un risc important de rebrot i de descontrol de la pandèmia que ara està molt controladeta". El ministre de Salut ha assegurat que en el cas del brot de la presó, que afecta a 10 agents i 5 interns, s'ha determinat que "les infeccions s'han produït en reunions i s'ha obert un expedient informatiu" per esbrinar el que ha succeït perquè encara s'està examinant la cadena de contagis.



L'horari d'obertura es manté per als bars des de les set del matí a les dotze del migdia amb l'obligació de tancar una hora per reobrir a les 13 hores si ofereixen servei de restauració i es prorroguen totes les mesures vigents, inclosa la de teletreball, amb el canvi que els clients han de portar obligatòriament la mascareta als restaurants fins al moment de consumir, que fins ara era una recomanació, ha especificat el cap de Govern.