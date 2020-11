La plaça del Poble i del Consell, unides

Les obres per tal de col·locar el tercer i últim tram de la passarel·la es van portar a terme entre dimecres i ahir i la volen obrir abans de Nadal

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:10

Redacció Andorra la Vella

La passarel·la que ha d’unir les places del Consell General i del Poble, ja està instal·lada. Les obres per portar a terme el tercer i darrer tram de la infraestructura és van fer mitjançant una grua durant la nit entre dimecres i ahir. Per tal de poder realitzar les instal·lacions, els operaris van requerir grues de grans dimensions per tal de poder aixecar les peces de la passarel·la.



L’obra de la passarel·la de vianants, que portarà el nom de l’excònsol Rosa Ferrer, està implicant diverses afectacions de trànsit durant el transcurs del muntatge de la infraestructura i afecta el car­rer Doctor Vilanova, una problemàtica que es prorrogarà de manera puntual fins al 25 de novembre entre les nou de la nit i les sis de la matinada.



Però la instal·lació no està acabada i aquesta només és una part de les obres que s’havien de portar a terme. La voluntat és que la passarel·la pugui estar operativa pels volts de Nadal. Cal recordar que les obres es van adjudicar a ra fa dos anys, per un import de 631.900 euros, i estava previst que la construcció estigués acabada aquest estiu. No obstant això, un dels terrenys on s’havia d’ubicar un dels pilars que havia de servir com a suport de la instal·lació no era de titularitat pública, motiu pel qual es van haver de pagar 29.714 euros per tal que els privats fessin la cessió de l’espai necessari.

