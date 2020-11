La delinqüència baixa un 19% per la pandèmia

Alfons Alberca reclama dos fiscals més en l'obertura de l'Any Judicial

Actualitzada 20/11/2020 a les 12:08

Gerard del Castillo Andorra la Vella

La pandèmia de la Covid ha tingut un efecte positiu perquè ha provocat una reducció dels delictes d'un 19% segons mostra la memòria de la fiscalia que ha presentat Alfons Alberca en l'acte d'inauguració de l'Any Judicial. El fiscal general ha explicat que la disminució de la delinqüència s'ha produït per les restriccions de mobilitat imposades per la crisi sanita`ria tant dins del Principat com pel tancament de fronteres dels països veïns i ha destacat que en el cas dels delictes contra la salut pública de venda i consum d'estupefaents la baixada ha estat del 20%.



Alberca ha exposat les dades de la feina del ministeri públic del període des del setembre de l'any passat i ha demanat la creació de dues noves places de fiscal adjunt per reforçar l'equip actual en un acte atípic també per les mesures sanitàries derivades de la crisi del coronavirus. L'obertura de l'Any Judicial s'ha celebrat per primera vegada al nou edifici de la Justícia del Prat del Rull amb l'assistència només dels representants de cada estament judicial, sense públic convidat i sense la presència dels periodistes que han hagut de seguir els discursos des d'una altra sala per la retransmissió que s'ha fet.



El fiscal general ha assenyalat que la reducció de la delinqüència és un fet puntual perquè en els mesos que no hi hagut tancament, el nivell de delinqüència hauria estat similar al dels darrers anys judicials i ha assegurat que és una xifra que li preocupa. Alberca ha assenyalat que durant la pandèmia les incautacions de droga han estat més importants en quantitat i ha reclamat canvis en el Codi de Procediment Penal, per agilitzar els processos, i en el Codi Penal. La petició ha estat que es tipifiquin delictes que ara no hi són com l'enriquiment de funcionaris.



Places sense cobrir

El president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, ha admès que s'estan trobant dificultats per cobrir places de batlles i fiscals per manca de formació dels candidats i ha assenyalat que en el concurs convocat per escollir dos fiscals adjunts recentment els aspirants no han superat les proves. Aquest concurs s'haurà de tornar a fer i a més faltarien 5 batlles, n'hi ha 11, i dos fiscals adjunts, ara hi ha el fiscal general i cinc d'adjunts per tenir la completar la plantilla. Enric Casadevall ha destacat que "porto nou anys aquí i mai he tingut la plantilla de batlles completa".



Una de les mesures per cobrir places és el curs que s'està treballant amb l'UdA de dos anys dirigit aquelles persones que vulguin entrar a la carrera judicial, fiscal o de secretaris judicials. Casadevall ha afirmat que no seria un títol reglat però es valoraria de forma singular en els concursos per accedir a aquests càrrecs. I ha indicat que també es vol introduir un itinerari de carrera judicial al Màster de Dret, que estaria enllestit a principis del 2021 i es tindria en compte per a futures oposicions.

