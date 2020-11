La Batllia investiga l'assetjament per part d'un oficial de la policia

El director, el sotsdirector, un excomissari i l’imputat declaren avui per la demanda

La Batllia ha citat a declarar avui diversos membres de la policia per un presumpte cas d’assetjament laboral per part de l’oficial J. A. Rivero contra un company, que posteriorment va estar diversos mesos de baixa. En concret han de passar per la seu de la Justícia el director, Jordi Moreno; el director adjunt Miquel Àngel Barbolla; el mateix Rivero, i qui era el seu superior en aquells moments com a comissari, Benjamí Rascagneres, que va deixar el cos per incorporar-se al bufet d’advocat del seu pare.



No és l’única causa judicial que té oberta Rivero, de fet n’acumula vàries. La demanda per assetjament va ser interposada el 2015, coincidint amb el seu ascens com a oficial en un polèmic concurs intern. Des de llavors, segons el denunciat, l’actitud de Rivero va ser d’assetjament i per això va presentar una demanda contra l’oficial a més de contra l’administració general per no haver actuat. També han de declarar cinc testimonis que ha demanat la part demandant.



El sotsoficial va denunciar assetjament en l’àmbit laboral. Inicialment va interposar una querella penal contra Rivero, però el Tribunal de Corts va considerar que el “mobbing laboral” no està tipificat com a delicte al Codi Penal i per aquest motiu el veterà agent va iniciar la via de la demanda administrativa per defensar els seus arguments.



La situació d’assetjament que es denuncia és a partir del seu nomenament, i de forma continuada pràcticament fins a la actualitat, segons afirma l’agent que se sent atacat pel tracte que diu que va rebre per part de l’oficial.



Dins de la policia és tracta d’un afer que ha generat molta controvèrsia i divisió, alhora que ha obert un debat sobre el fet que els tribunals no considerin que el mobbing és delicte i que cap grup parlamentari es plantegi una reforma del Codi Penal per incloure’l, com ja passa en la majoria de països, on aquest tipus d’assetjament està castigat.

