Govern inicia la fase participativa del Pla Nacional de la Infància

Actualitzada 20/11/2020 a les 12:00

El Govern ha donat el tret de sortida a la fase participativa del Pla Nacional de la Infància i l'Adolescència, i ho ha fet precisament avui que és el Dia Internacional de la Infància. En aquest procés h i participaran les administracions públiques, les organitzacions socials però, sobretot, els infants i els adolescents.

En aquest sentit, la ministra d'Educació, Ester Vilarrubla, ha detallat que les escoles tenen un paper clau en la participació dels menors perquè és on més temps passen. Per això, han previst una sèrie d'activitats per fomentar-la. Així doncs, ha especificat que es treballaran quatre temàtiques diferents i que s'han dissenyat les activitats en funció als diferents grups d'edat que corresponen a maternal, primera ensenyança, segona ensenyança i ensenyament postobligatori.

A més, s'inclouran tots els menors que estiguin en altres dispositius com pot ser l'hospital de dia o l'aula taller i els joves amb discapacitat, per als qui s'adaptaran les activitats també. L'objectiu és recollir totes les idees i propostes dels joves per incloure-les al pla. El ministre d'Afers Socials, Víctor Filloy, ha destacat que és un pla "molt ambiciós" i que per primera vegada compta amb el suport del Consell d'Europa.

Es preveu que el pla s'acabi al març i Filloy ha indicat que "el termini segueix sent el mateix, però haurem d'accelerar una miqueta perquè és molt just i amb un procés tan ampli de participació probablement ens allargarem alguna setmana".