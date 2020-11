Els casos actius segueixen a la baixa i se situen en 863, amb 48 de nous

En les darreres hores 72 persones ha superat la malaltia i un pacient ha rebut l’alta

Actualitzada 20/11/2020 a les 06:48

Redacció Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha detectat 48 positius de coronavirus en les darreres 24 hores. Així ho va comunicar ahir el Govern a través d’una nota de premsa en la qual va detallar que ja són 6.066 les persones que han contret la malaltia al Principat des que es va iniciar la pandèmia de Covid-19, 5.208 dels quals corresponen a la segona onada. Amb tot, cal destacar que el nombre de casos actius al país segueix a la baixa i actualment n’hi ha 863, és a dir, 24 menys que en l’actualització de dimecres passat, després que 72 persones hagin rebut l’alta en les darreres hores. En total, ja hi ha 5.127 persones que s’han recuperat de la malaltia mentre que la xifra de defuncions es manté en 76.



Quant a la pressió sobre el sistema sanitari, cal tenir en compte que un pacient amb SARS-CoV-2 que es trobava ingressat a planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell va rebre l’alta. Aquest fet va provocar que el nombre de persones hospitalitzades sigui actualment de 18: nou pacients dels quals es troben hospitalitzats a planta mentre que la unitat de cures intensives (UCI) es manté amb nou persones ingressades, sis de les quals es troben en una situació d’intubació i ventilació mecànica.



Pel que fa a les dades de referència en l’àmbit internacional, segons la darrera actualització, Andorra ha fet 6.678 proves els darrers set dies per 100.000 habitants. A hores d’ara, el percentatge de tests positius de la darrera setmana és del 9,1%. D’altra banda, els nous casos diagnosticats per 100.000 habitants els darrers 14 dies situen l’índex en 1.322. Finalment, sobre la incidència del virus als centres escolars, l’executiu no va presentar noves dades ahir però cal recordar que dimecres es va aixecar el confinament d’onze aules i, per tant, el nombre total de classes afectades es va situar en 26: vuit de les quals es troben completament confinades mentre que les altres estan parcialment aïllades.