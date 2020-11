Els magistrats mantenen la pena de set anys de presó per al jove

Actualitzada 20/11/2020 a les 13:11

Lorena Giménez Andorra la Vella

El Tribunal Superior ha estimat part del recurs interposat per la representació lletrada del monitor del Pas de la Casa que va ser condemnat per tràfic de drogues pel Tribunal de Corts. Els magistrats de la sala penal han rebaixat la multa que ha de pagar el processat fins als 6.000 euros, una reducció considerable tenint en compte que la xifra inicial era de 25.000 euros.



La demanda de la defensa per reduir la condemna de set anys de presó ferma a quatre anys, dos dels quals condicionals, ha estat rebutjada pel Superior i el jove haurà de continuarà complint la pena a la Comella on ja porta 22 mesos ingressat. El monitor va ser detingut en controlar la policia un intercanvi de drogues a dos clients que van identificar el venedor. L'escorcoll als dos pisos i al box que el condemnat tenia al seu nom va permetre trobar 3.290 grams de marihuana, 3.042 d'haixix, 190 pastilles d'èxtasi, 150 grams de metamfetamines i petites quantitats de cocaïna i heroïna a més de 9.070 euros en efectiu i diversos estris per manipular les drogues.



Robatoris a pisos

El Superior ha notificat aquest matí també la desestimació del recurs que va presentar la fiscalia per augmentar la condemna a la dona que va robar set immobles entre els mesos de març i agost del 2019. El ministeri públic va demanar davant la sala penal que se li imputessin els altres cinc furts, ja que Corts només la condemnava per dos i va al·legar que el modus operadi és el mateix en tots els delictes: entrar en un domicili i agafar únicament joies, diners i rellotges deixant-ho tot al mateix lloc, de manera que el propietari de l'immoble no se n'adona fins que ha passat un temps. El Superior ha considerat que no hi ha proves suficient per inculpar de tots els robatoris a la dona, que es troba internada al centre penitenciari de la Comella.