Els magistrats han rebutjat la petició de la fiscalia per condemnar-lo a cinc anys de presó

Nova seu de la Justícia La sentència s'ha notificat a la seu de la Justícia. Fernando Galindo

Actualitzada 20/11/2020 a les 12:03

Redacció Andorra la Vella

La sala penal del Tribunal Superior ha desestimat la petició de la fiscalia per condemnar l'ex-conseller de les comunitats portugueses, David Borges, per abusos sexuals a un menor i ha ratificat la sentència d'absolució de Corts del juliol passat. L'acusació pública va demanar en la vista del 22 d'octubre la revisió del veredicte argumentant que tot i que Borges i el noi de 14 anys havien manifestat que la relació va ser consentida el menor havia admès que havia tingut por i que l'acusat havia tancat la porta de l'habitació amb clau.



La fiscalia havia demanat des de l'inici de la causa cinc anys de presó i l'expulsió definitiva del país per a l'ex-conseller portuguès per la diferència d’edat, Borges tenia 36 anys al moment dels fets l'abril del 2018, ja que va assegurar que això va suposar una forta intimidació per al noi. La defensa va reiterar que no s'havia produït cap delicte perquè el menor havia consentit la relació.