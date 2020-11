El sector turístic i comercial respira alleujat

Actualitzada 20/11/2020 a les 09:31

LES DIRECCIONS DE LES PISTES VALOREN LA DATA D'OBERTURA

Les estacions d’esquí van rebre la notificació amb sorpresa i en el cas de Vallnord i Naturlandia avui tenen previstes diverses reunions per aclarir quan es podria dur a terme finalment l’obertura de les pistes. Si bé és cert que ja es va retardar i la data prevista era el 4 de desembre, la decisió del govern de la Generalitat posa en dubte si es voldran mantenir els calendaris previstos.



En el cas de Naturlandia, van explicar al Diari que aquest cap de setmana obriran el restaurant de la cota 2.000 i que en aquests moments la direcció ho té tot preparat perquè es pugui obrir el dia 4. També van informar que ho estan valorant tenint en compte la contractació de personal per a aquesta temporada.

El sector turístic i comercial del país mostren més tranquil·litat per la decisió del govern de la Generalitat pel que fa l’aixecament del tancament perimetral del ter­ritori català a partir del 21 de desembre. Malgrat que l’expectativa sigui el salvament d’una part de la campanya nadalenca, “no hem d’oblidar que el desembre és un mes amb molt bona facturació i que encara estarem tancats vint dies”, va exposar al Diari la presidenta de l’Associació de l’Eix Central, Sonia Yebra.La presidenta va exposar que el tancament durant aquest període podria provocar “la pèrdua del cinquanta per cent de la facturació”. A més, Yebra va matisar que s’ha de tenir en compte que “la situació al llarg de l’any ha estat molt feixuga a nivell de despeses” i que “hem perdut el pont de la Puríssima i el Black Friday”. Tot i això, es va mostrar positiva per la decisió de la Generalitat, “en comparació amb la de mantenir-nos tancats fins al 14 de gener”.Qui es va mostrar més dura contra la Generalitat i l’equip local de la Seu d’Urgell va ser Rosa Pascuet, presidenta de l’Associació de Comerciants de Riberaygua. Pascuet va carregar contra la manca de cooperació i de gestió per parlar i treballar amb el Principat, tenint en compte que “sempre hi ha hagut la necessitat de comunicació amb la Seu d’Urgell i viceversa”. També la presidenta de Riberaygua va al·legar que “ara mateix no podem fer previsions de res”, i va augurar que encara un mes amb aquesta situació “provocarà el tancament de negocis i que molts hagin d’estar amb ERTO total”.Des del centre històric, Anna Riberaygua va matisar que malgrat tot “serà difícil tornar a activar el sector i emprendre la remuntada”.Quant al sector hoteler, el director de la Unió Hotelera (UHA), Jordi Pujol, es va mostrar positiu i va destacar que “pel fet que hi hagi una data fixada sabem que anirem més tard però ens dona marge per planificar-nos i que podrem guanyar alguna cosa”. Pujol va expressar que tal com s’havia informat en els darrers dies, que fins al gener no hi havia previsió d’entrada de turistes catalans, “ens abocava a una situació molt dura”, i que “esperem que finalment la Generalitat no canviï d’opinió”. Al final es tracta de prendre decisions que puguin minimitzar els riscos i facilitar una correcta gestió”.El director de la UHA també va informar que a hores d’ara ja tenen algunes reserves previstes per les festes de Nadal, moltes de les quals provinents d’altres comunitats autònomes com Madrid i València, i va assegurar que la decisió del govern català provocarà “un augment. La gent té ganes de sortir i ho aprofitarà”.En aquest sentit, Cristina Canut, d’Autèntics Hotels (AHA), també es va mostrar optimista. “Si no hi ha sorpreses d’última hora no tenim cap dubte que hi haurà reserves. Si hi hagués un canvi de full de ruta ens costaria molts diners”, va dir Canut.Per la seva banda, el gerent de la CEA, Iago Andreu, va manifestar que malgrat l’aixecament del confinament perimetral el dia 21, “la situació continua sent complicada i preocupant”. El gerent va augurar que “la perspectiva no és bona” i que tot i les compres nadalenques d’última hora, “queda lluny de salvar la temporada i més si tenim en compte l’acumulat de l’any”.Per contra, el president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, va expressar que si bé la situació idònia seria l’obertura pel pont de la Puríssima, és a dir, quinze dies abans, “hem d’entendre que preval la seguretat sanitària. També va afegir que si finalment no s’obria fins al gener, tal com es preveia, “hauria estat un complet desastre econòmic”. Així, Armengol es va mostrar “positiu” i va matisar que “es podran salvar una part de les compres de Nadal” i que “hem d’evitar que hi hagi un altre rebrot el febrer. Potser podríem dir que estem començant a encarar-nos per al principi de la recta final”.Amb tot plegat, els diferents agents econòmics van mostrar la voluntat de treballar per garantir la màxima seguretat als visitants. De fet, tots ells van insistir que Andorra “és un país amb activitat segura. El turisme de proximitat hauria de poder venir com més aviat millor”, deia el gerent de la CEA. També des d’Autèntics Hotels, Canut va reiterar que “és un bon destí, a més tenint en compte que ets a prop de casa i si hi ha alguna cosa pots tornar”.El conjunt del teixit va posar de manifest “la bona gestió per part de tots, ja que s’estan fent les coses bé perquè tinguem una situació epidemiològica controlada”, va detallar Yebra.