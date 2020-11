El PS diu que el pressupost no és real i està fet amb “l'eufòria de l'estiu”

L’oposició afirma que els números són “massa optimistes” i reclama a Govern que els revisi tenint en compte l’impacte de la Covid-19

El debat de les esmenes a la totalitat presentades pels grups de l’oposició al projecte de llei del pressupost de l’any vinent va estar protagonitzat, com era d’esperar, per la Covid-19. La incertesa de com evolucionarà la pandèmia tant dins com fora de les fronteres va ser el principal argument del PS i terceravia per demanar a l’executiu que refés els números per a l’any 2021 perquè fossin “reals”. A parer del president del grup socialdemòcrata, Pere López, les xifres no només “haurien de ser reformulades”, sinó que va afirmar que es van elaborar “amb l’eufòria de l’estiu”, quan la situació epidemiològica s’havia estabilitzat, “i han topat amb la realitat de la segona onada”. Els grups de l’oposició van coincidir a oferir-se per treballar conjuntament per un “pressupost amb dades realistes”. “Fem-lo de nou o segueixin amb una tramitació sobre la base de la seva majoria i en aquest cas als andorrans sempre els quedarà recórrer a l’FMI”, va etzibar el líder de terceravia, Josep Pintat. Amb aquesta voluntat, els del PS fins i tot es van comprometre a ajudar amb un procediment àgil i ràpid per tal que malgrat refer-lo l’aprovació del pressupost no s’endarrerís.



La proposta, però, no va convèncer ni el Govern ni els grups parlamentaris que li donen suport, que tot i acceptar que la incertesa de la pandèmia fa impossible fer previsions acurades, entenen que els comptes són realistes i permetran dotar de més recursos institucions claus com el SAAS i la CASS, així com ajudar empreses i treballadors afectats per la crisi. Als dubtes dels grups a la minoria, el ministre de Finances, Eric Jover, va respondre que “evidentment la Covid ha canviat les regles del joc perquè introdueix un element d’incertesa que fa impossible avançar-se i evidentment els números s’hauran d’anar modulant i s’anirà informant la cambra i la ciutadania de l’evolució de les previsions a causa de la crisi”. Ni el ministre ni els grups de la majoria, però, no van sortir del guió esperat i van rebutjar la proposta de l’oposició. El resultat de la votació, sense cap sorpresa, va ser per a les dues esmenes a la totalitat de 10 vots a favor i 17 en contra.



Números “massa optimistes”

Tant Pintat com López van coincidir també a criticar que les estimacions realitzades pel Govern, especialment pel que fa als ingressos, són “massa optimistes” i “no dibuixen un canvi de rumb del model econòmic del país malgrat la crisi”. En paraules de Pintat, “només cal veure els principals projectes i inversions per al 2021 amb 96 milions d’euros per a carreteres, depuradores i recintes multifuncionals. Això per si sol ja és motiu per fer una esmena a la totalitat”. El conseller va afegir que “ara, després de les notícies que ens arriben dels països de l’entorn, ja deixen les inversions en un sense sentit”.



En resposta a les crítiques, Jover va apuntar que “evidentment hi ha un element d’incertesa en l’estimació d’ingressos però cal dir que la crisi ens ha demostrat que la nostra economia té una recuperació molt ràpida”. El ministre de Finances va insistir que “el primer brot ens ha donat aquesta informació”, i això el que significa és que “si tenim una bona situació sanitària tindrem una millor resposta per la tipologia de l’economia que tenim, i aquest és un dels elements que ens fan preveure que el 2021, gràcies a la vacuna o a les tasques de prevenció que estem fent, podrem generar riquesa de manera ràpida”. Amb tot, va reconèixer que “és cert que poden passar altres coses, nous rebrots o altres tipus de crisis, i això ens demanarà tenir cintura i capacitat des de l’Estat per tenir el coixí financer suficient per estar al costat dels ciutadans”. Responent a López, el ministre li va retreure que “sempre dubta de les dades que dona Govern”. “En el pressupost del 2020 va dubtar de la previsió del PIB que era d’un 3,2% i tenia raó perquè ens vam equivocar i la dada final va ser de 3,4%”, li va recordar.



Tots dos grups també es van enganxar amb Jover per les dades de l’endeutament. Especial protagonisme va tenir el PS en aquest punt, que va utilitzar una frase de Josep Pla recordant el passat discurs del debat d’orientació de Xavier Espot en què es preguntava: “I tot això, qui ho paga?” Jover va ser contundent en la resposta afirmant que López va perdre ahir “una oportunitat per explicar com ho hauria fet vostè si tingués aquesta responsabilitat. “Vostè sempre vol fer moltes coses però mai ens queda gaire clar com les vol finançar”, va cloure.

