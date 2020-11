Cloenda de la vuitena edició del Cos de Voluntaris per la Natura amb un graduat

La resta de joves que hi participaven no ha pogut completar el bloc sencer

Actualitzada 20/11/2020 a les 13:00

Redacció Andorra la Vella

La vuitena edició del Cos de Voluntaris per la Natura (CVN) ha tancat amb l'entrega de diplomes. L'acte ha estat marcat per les mesures de prevenció i s'ha retransmès en directe a la web del comú per tal que col·laboradors, professors i patrocinadors ho poguessin seguir, donat que no han pogut assistir a l'acte. La cònsol major de la Massana, Olga Molné, i la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, han presidit l'entrega de diplomes i han remarcat que aquest projecte és una mostra del treball conjunt entre les administracions, les entitats socials i el sector privat a favor d'un projecte com és la formació de joves.



El CVN va néixer amb la voluntat de donar una sortida laboral aquells joves que es troben fora del circuit escolar i laboral en uns sectors amb bones perspectives de futur, com ara la gestió forestal, la jardineria i la ramaderia. Enguany a més s'ha introduït la matèria de la construcció amb la tècnica de la pedra seca. El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sergi Gueimonde, ha assenyalat que aquest sistema tradicional "pot significar una bona sortida al món laboral ja que dins el nostre entorn rural aquestes construccions són molt presents i requereixen tècnics capaços de fer el manteniment i reconstrucció".



Guiemonde ha remarcat els obstacles als quals s'han hagut de fer front en aquest curs per la pandèmia, amb l'endarreriment del programa i la baixa d'alumnes per motius personals i familiars, tot i que hi ha un jove que s'ha reenganxat als estudis, fet que es considera positiu.



La ministra ha posat en relleu que s'hagi volgut mantenir l'acte de cloenda tot i haver-hi un sol graduat per reconèixer l'esforç d'aquest, Julià Roger, l'únic jove que ha obtingut el diploma, ja que la resta d'alumnes no han pogut completar tot el bloc. La propera edició del CVN està prevista per a principis de 2021.