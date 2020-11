Batuda de senglars al vedat del parc de Sorteny

Actualitzada 20/11/2020 a les 16:24

@bandersandorra informa : Aquest dissabte es farà una BATUDA ADMINISTRATIVA del porc senglar al VEDAT DE CAÇA DEL PARC NATURAL DE SORTENY @ordinoesviu @fauna_andorra #espèciesregulables #lleidecaça #reglamentdecaça

#148☎️ pic.twitter.com/TMgBuT4KTQ — Banders d'Andorra (@BandersAndorra) November 20, 2020

Els banders han anunciat a les xarxes socials que demà hi haurà una batuda administrativa de porcs senglars al vedat de caça del parc natural de Sorteny, a Ordino. La çaça controlada d'animals d'espècies regulables s'inclou en els plans de cinegètica de la Llei de caça per reduir la presència d'exemplars com els porcs fers en determinades zones del territori que es fan puntualment.L'anuncia dels banders es fa per alertar les persones que tinguin previst visitar el parc ordinenc demà dissabte que hi haurà caçadors distribuïts per la zona del vedat per abatre senglars.