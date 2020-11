La conferència, organitzada pel ministeri d'Afers Socials, s'ha fet de manera virtual

Actualitzada 19/11/2020 a les 20:08

Redacció Andorra la Vella

Un centenar de persones han assistit virtualment a una conferència sobre l'ús de les noves tecnologies en infants i adolescents organitzada pel ministeri d'Afers Socials, Joventut i Habitatge. La xerrada s’ha fet per celebrar el Dia europeu per a la protecció dels infants contra l’explotació i abús sexual, 18 de novembre, i el Dia internacional dels drets de l’infant, que té lloc demà.



L'adjunt de psicologia clínica al Centre de Salut Mental de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, David Sobirà, i el director de Vida Libre i Tecnoeduc@ i psicòleg general sanitari expert en addiccions, Antonio Castaños, han estat els encarregats de l'acte, que s’ha enregistrat per fer-ne difusió a totes aquelles persones interessades que no han pogut assistir.