Positiu d'una dona i tres homes ingressat a presó

La presó de la Comella té quatre interns contagiats de coronavirus segons es va descobrir en el cribratge que es va fer ahir al centre després que s'haguessin detectat els positius de quatre agents penitenciaris. Els empresonats afectats per la Covid-19 són una dona del mòdul de condemnats i tres homes que estan a la part per a preventius pendents de judici i els quatre han quedat aïllats és un mòdul sense contacte amb la resta de reclusos.



Els responsables de la presó treballen amb la hipòtesi que el virus hagi pogut arribar a les instal·lacions per algun empleat extern perquè destaquen que les mesures de prevenció dels zeladors quan han d'entrar en contacte amb els interns són molt estrictes i és difícil que puguin haver portat ells la infecció. La direcció de la presó està mirant què va succeir en una reunió amb la participació d'agents del centre on es van aplegar una desena de persones ja qu aquestes trobades estan prohibides per les restriccions sanitàries de la pandèmia per a tota la població i es considera que ells haurien de tenir especial cura per la tasca que tenen.



La participació en aquesta reunió seria motiu d'expedient perquè es destaca que els zeladors no van tenir una actuació correcta. Les fonts consultades remarquen però que aquesta trobada no seria el focus de contagi perquè només un dels deu agents, que s'haurien trobat en un domicili, va donar positiu. Un altre ha agafat el virus per la filla, un tercer per la dona i el quart per un contacte del cercle íntim.



El Govern ha anunciat que el ministre d'Interior, Josep Maria Rossell, ha encarregat al director de la presó que obri una investigació per determinar l'origen del contagi. I ha informat que un pres que estava en semillibertat, sense contacte amb la resta d'interns, va donar positiu fa uns dies i que s'ha confinat a casa una treballadora externa i dos agents de la presó per ser contactes estrets dels zeladors positius.