Petició d'absolució per l'home que va dir "moro de merda" a un vigilant

La defensa al·lega que va actuar amb nerviosisme

Nova seu de la Justícia La vista s'ha celebrat avui a la seu de la Justícia. Fernando Galindo

Actualitzada 19/11/2020 a les 14:44

Lorena Giménez Andorra la Vella

L'advocat de la defensa de l'home que va dir "moro de merda" al vigilant d'un centre comercial d'Encamp ha demanat aquest matí davant el Tribunal Superior l'absolució del seu client al·legant que va actuar per nerviosistme i en cap moment volia discriminar al guarda. Així doncs, segons han indicat durant la vista oral, el lletrat considera que és necessari analitzar el context de la situació, el qual "Corts no va tenir en compte". Tanmateix, la defensa ha exposat que accepten el delicte d'amenaces incondicionals.



Els fets van tenir lloc el juny del 2016, quan l'acusat va entrar en un establiment de la parròquia d'Encamp i va furtar un catró de tabac, el qual va amagar a la motxilla de la seva filla petita, i una terrina de mantenga. El vigilant del centre comercial va controlar l’home a través de les càmeres i va ser en el moment de registrar-lo que el va insultar i amenaçar. A més, tal com van explicar els testimonis durant el judici, no només va faltar al respecte al guarda, sinó que també va amenaçar de mort un responsable del comerç que havia anat a Encamp a supervisar l'establiment.



Recurs per un cas de venda de cocaïna

El Tribunal Superior ha celebrat la vista pel recurs de la defensa d'un home acusat d'un delicte major de tràfic de cocaïna. El lletrat ha manifestat davant els magistrats que els indicis pels quals se l'acusa del delicte no estan provats, ja que "no hi ha cap evidència que indiquin que el meu representat venia droga a altres persones". En la mateixa línia, ha exposat que al seu client se li van trobar set embolcalls de cocaïna, "quatre dels quals anaven destinats a la seva companya sentimental, per al qual cosa no es pot considerar una venda com a tal". L'advocat ha destacat que els diners en efectiu que es van trobar al domicili del processat, corresponen a dos salaris que l'home havia percebut en espècies per part del seu patró, qui també va confirmar aquest fet durant la vista oral.



D'altra banda, la defensa també ha posat en relleu que la sentència de Corts preveu l'expulsió del seu client d'Andorra per un període de 15 anys, la qual considera "exagerada" tenint en compte que l'acusat es troba arrelat al país, on hi viu des del 2002, té parella estable i abans dels fets jutjats no tenia antecedents penals.



Els fets es remunten al Nadal del 2018, quan el resident, de 42 anys, va ser descobert pels agents del cos arran d’una investigació policial que anava al seu darrere com a sospitós de formar part d’una xarxa de tràfic d’estupefaents. En el moment de la detenció van descobrir que portava set paperines de cocaïna, de les quals una estava apartada en una altra butxaca, que sumaven en el seu conjunt prop de set grams. Després de ser arrestat, la policia va trobar en el seu domicili cinc grams més de cocaïna. El processat va estar ingressat a la Comella durant 19 meoss en règim de presó provisional i el passat mes d'agost va quedar en llibertat condicional.