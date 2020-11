Mig milió d'euros de multa per blanquejar diners fa 15 anys

L'acusada ja no viu al Principat

Nova seu de la justícia La sentència s'ha notificat a la seu de la Justícia Fernando Galindo

Actualitzada 19/11/2020 a les 14:51

Redacció Andorra la Vella

El Tribunal de Corts ha notificat avui una sentència que condemna a tres anys de presó condicional, el pagament d'una multa de mig milió d'euros i un període d'expulsió del país per un termini de 20 anys a una exresident flamenca que va blanquejar diners entre el 2005 i el 2013. L'ara imputada, qui ja no viu al Principat, es considera culpable d'un delicte de blanqueig de diners i d'ús de document públic inautèctic per a la realització d'activitats il·lícites.