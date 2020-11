Les estacions, en espera per obrir

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:20

Eduard Piera

Anna Ribas Andorra la Vella

Les estacions d’esquí del Principat estan en espera de veure què succeeix amb les mesures i restriccions que decretarà Catalunya per determinar si obriran el 4 de desembre com estava previst o s’endarrerirà la data, a l’espera de poder garantir una afluència suficient als dominis així com la innivació suficient per esquiar.