Les empreses aposten per digitalitzar i personalitzar els serveis

Restauradors, agències de viatges i organitzadors d'esdeveniments es mostren optimistes tot i les restriccions

Debat de la CEA aquest matí

Actualitzada 19/11/2020 a les 16:12

Redacció Andorra la Vella

Els empresaris del sector serveis consideren que els reptes de futur passen de digitalització, per donar serveis personalitzats i amb valor afegit i per tenir models i estructures de negoci flexibles, segons han coincidit els representants del sector de la restauració, les agències de viatge i l'organització d'esdeveniments que han participat en el debat organitzat avui per la CEA amb el patrocini de BancSabadell.



Els tres empresaris s'han mostrat confiats en el futur tot i les restriccions vigents per la pandèmia de la Covid que limita el desenvolupament de les activitats que han manifestat que han tingut un impacte clar negatiu en els negocis. Angelo Guitard, del grup Kanalla, ha assenyalat que els models de negoci de la restauració "estan pensats per oferir un servei presencial. El servei a domicili i les comandes on-line són un complement per a la restauració tradicional, però no poden substituir el negoci presencial" i ha destacat que les plataformes on-line de distribució i de reserva "són un intermediari que ha vingut per quedar-se i amb el qual haurem de treballar".



Maica Terrones, de Viatges Emocions i vicepresidenta de l'Associació d’Agències de Viatges d'Andorra, ha afirmat que les eines digitals són una oportunitat per donar servei personalitzat "adaptat a cada client, i per maximitzar el valor afegir que aportem les agències" i ha destacat que el futur les agències tindran un rol important "perquè el client busca seguretat i poca gent viatjarà sense tenir assegurances de malaltia o cancel·lació i sense tenir garantida una assistència durant el viatge, que és precisament el que una agència pot oferir". Isabel Rodrigo, de l'empresa Pass Andorra, ha comentat que en pocs mesos han fet un salt de 10 anys en digitalització "perquè ens hem especialitzat en l’organització d’esdeveniments on-line" i ha afegit que el tracte humà i de proximitat "és insubstituïble i el que fem amb l’esdeveniment on line és, precisament, garantir que aquest tracte entre organitzadors i assistents no es perdi". Isabel Rodrigo ha remarcat que la proliferació d'esdeveniments virtuals ha fet aflorar noves necessitats d'organització, de coordinació i de promoció de l'esdeveniment que ha assegurat que són "similars" a les que ja tenien els esdeveniments presencials.