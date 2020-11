La població augmenta fins a 77.989 persones

L'única comunitat que perd habitants respecte fa un any és la portuguesa amb un descens de 93 inscrits

El departament d'Estadística ha registrat 77.989 persones fins a finals d'octubre el que representa un increment del 0,9% per la inscripció de 665 habitants més respecte el mateix mes del 2019, segons publica aquest matí. El recull de dades indica que la Massana és la parròquia que més població guanya amb 242 inscrits més que fa dotze mesos, seguida de Canillo amb 152 nous censats i d'Encamp amb 112 inscrits més i l'única variació negativa és a Escaldes amb dues persones menys.



La població que més augmenta és la del col·lectiu d'altres nacionalitats, a la que corresponen 417 noves inscripcions, els andorrans creixen en 287 persones i la comunitat portuguesa baixa en 93 habitants.



Les dades de població mostren un creixement del 4% de les persones majors de 64 anys respecte el total de l'octubre del 2019, ja que llavors hi havia 10.764 habitants en aquesta franja i ara són 11.195. Aquest grup d'inscrits representa el 14,3% del total del cens, mentre que els menors de 15 anys suposen el 13,3% i registren un descens de l'1,5% en comparació a l'octubre anterior.



Estadística remarca que el recull de població que fa varia del total de persones censades pels comuns per les depuracions administratives que es fan de les dades. El nombre d'habitants registrats per les parròquies és de 82.789, un 1% més que els 81.936 inscrits que tenien censats l'octubre del 2019.

