La mort d'un empleat de Saetde acaba a la Batllia per la querella de la vídua

Actualitzada 19/11/2020 a les 07:00

SINISTRE AMB LA MOTO DE NEU EN LA REVISIÓ DE PISTES

El Txitxo era tècnic de l’equip de neu de cultiu de Grandvalira. Va morir amb 51 anys en patir un accident amb una moto de neu mentre realitzava la ronda de control de la instal·lació del sector de Pas de la Casa. Segons va informar l’estació d’esquí a través d’un comunicat, el seu company d’equip hauria estat el responsable d’activar el protocol de recerca després que perdés la comunicació amb ell. En el comunicat també s’explicava que els maquinistes i la resta de companys de l’àrea de neu de cultiu van ser els encarregats de dur a terme la recerca i que, un cop trobada la persona, es va procedir a les primeres maniobres de reanimació, a part d’alertar els bombers dels fets ocorreguts. El treballador va ser traslladat en ambulància immediatament a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, però malgrat els esforços mèdics el tècnic va morir.

La vídua d’un treballador de Saetde que va morir el gener passat mentre revisava les pistes de Pas de la Casa va presentar dimarts passat una querella criminal contra persones físiques i jurídiques –s’entén que l’empresa i els seus responsables– per la defunció del seu marit en un accident laboral que encara està sent investigat pel departament d’Inspecció de Treball.L’entorn de la víctima va explicar ahir que després del tràgic succés –el 19 de gener passat a la matinada–, la seva vídua, Sílvia B., va demanar un gest a l’empresa, un reconeixement simbòlic per al seu marit, conegut popularment com a Txitxo, que feia molts anys que treballava per a Ensisa i Saetde. “No volia diners, només honorar la seva memòria, però ara, després de tant de temps, les coses ja no es veuen igual”, van comentar les mateixes fonts.Des de Saetde la versió varia. Entenen el delicat moment emocional que ha patit la vídua i el xoc per la defunció del seu marit, que tenia 51 anys, però des de recursos humans es va assegurar ahir que la intenció de l’empresa sempre ha estat fer un homenatge a “un empleat modèlic que feia molt temps que estava amb nosaltres i que tothom estimava”. Des de l’empresa es van mostrar comprensius amb la necessitat de la dona de trobar respostes al que va passar aquella nit i a veure recompensats tants anys de dedicació del seu home, que era un expert canoner, a banda d’espeleòleg. Però precisen que Saetde “és una empresa molt gran i el nostre timing no és el mateix, l’estació ha estat tancada i ara estem patint la pandèmia, però la nostra voluntat sempre ha estat fer al Txitxo el reconeixement que es mereix i està en mans de la direcció general, que està buscant el moment més idoni”.Des del cercle familiar es recorda que el Txitxo va estar treballant molts anys a Saetde fins la fatídica nit del gener, amb una trajectòria impecable, “estava a l’equip de seguretat laboral i quan venien esportistes d’elit confiaven en ell per conduir la moto”. La família reclama que Saetde millori els protocols i el material de recerca, ja que asseguren que l’home mort va estar quatre hores sobre la neu fins que va ser localitzat i ja no es va poder fer res en els intents de reanimar-lo. Les mateixes fonts van remarcar que a la vídua li hauria agradat un acte amb els seus amics i familiars, “simbòlic, un petit gest, perquè sortosament no té necessitats econòmiques, i el que feia falta era donar resposta a les necessitats emocionals, no de diners”.De fet, hi ha un altre factor que va angoixar la vídua, com és la falta de respostes, d’informació sobre l’accident. Els seus amics van afirmar que ni Inspecció de Treball ni la policia donen cap mena d’informació, només que la investigació continua el seu procés. Per això no descarten portar el cas a institucions internacionals.Però el primer de tot és la memòria del difunt, “de família de gent de muntanya; el seu pare i el seu oncle van descobrir les famoses coves de Molinos, a Terol”, van recordar aquestes fonts.Des de l’empresa van insistir que van lamentar molt l’accident mortal i que sempre han comunicat a la vídua que la intenció és fer un acte d’homenatge al Txitxo i que aquest es farà.Les fonts properes a la família de la víctima van preferir no aprofundir en els detalls de la querella criminal i tampoc no van voler confirmar si ara es demana algun tipus d’indemnització econòmica.va acabar amb la vida del Txit­xo, una persona molt estimada a l’empresa i molt experta, que s’encarregava de revisar de nit l’estat de les pistes perquè estiguessin en bon estat per a la jornada d’esquí.un acte d’homenatge a la memòria del seu marit per la trajectòria professional i la qualitat humana i des de l’empresa s’afirma la voluntat de fer aquest homenatge a l’extreballador.