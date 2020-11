La Generalitat estudia permetre la mobilitat durant el Nadal

Les restriccions per viatjar s'aixecarien entre el 21 de desembre i el 7 de gener

Actualitzada 19/11/2020 a les 11:22

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

La Generalitat de Catalunya estudia eliminar les restriccions per viatjar durant el període de les festes nadalenques, segons ha pogut saber el Diari. El govern català està reunit aquest matí en el marc del Procicat per fixar aspectes concrets del pla de desescalada i amb tota probabilitat aprovarà permetre els desplaçaments entre un període que podria començar el dissabte 19 de desembre o el dilluns 21 i que es prorrogaria fins al 7 de gener quan passi la festivitat de Reis.



La decisió de la Generalitat respon a la pressió que està rebent de les cases regionals de les diferents comunitats espanyoles presents a Catalunya que han demanat que tinguin en compte que es tracta d'uns dies de trobades i la gent vol passar el Nadal amb la família, tot i la situació de pandèmia per la Covid. El govern català s'ha mostrat sensible a la petició i per això molt probablement decidirà que no hi hagi limitacions de mobilitat durant tres setmanes. La demanda no està relacionada amb les converses que la Generalitat ha tingut amb el Govern d'Andorra ni amb el d'Espanya.



La supressió de les restriccions per desplaçar-se a Catalunya eliminaria el tancament perimetral que impedeix entrar i sortir del territori veí sense motiu justificat des del 30 d'octubre. L'esborrany del pla de desescalada que s'ha fet públic estableix quatre fases d'aixecament de les mesures aplicades per frenar els contagis de coronavirus i manté la prohibició de fer viatges per lleure fins al 18 de gener, el que deixaria Andorra sense visitants catalans durant totes les festes de Nadal a més de pel pont de la Puríssima.

