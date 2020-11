FEDA instal·la una asta al pic del Maià per analitzar el potencial eòlic

La infraestructura, de 100 metres d’altitud, servirà per registrar el comportament del vent en aquesta zona del Principat.

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:47

FEDA ha instal·lat una asta al pic del Maià per analitzar el potencial eòlic. La infraestructura, de 100 metres d’altitud, servirà per registrar el comportament del vent en aquesta zona del Principat i així poder avaluar el potencial que té com a possible emplaçament per a un parc eòlic. Malgrat que ja s’han realitzat estudis previs per calcular la viabilitat de la infraestructura, els quals indiquen que hi ha un bon potencial, FEDA ha decidit fer mesuraments precisos durant un any per garantir la viabilitat tècnica. Tot i que aquestes mesures seran claus per al desenvolupament del projecte, ja s’ha analitzat que el potencial de producció d’electricitat seria molt important i permetria assolir els objectius d’increment de la producció fixats a la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic. La voluntat de FEDA és reduir les emissions de CO2 i augmentar la producció d’energia elèctrica al país per reduir la dependència de l’exterior.