Faber Andorra acull la periodista i escriptora Anna Ballbona

La catalana, guanyadora del premi Anagrama 2020, estarà fins al 30 de novembre i oferirà dues xerrades

Actualitzada 19/11/2020 a les 12:28

Redacció Andorra la Vella

La residència Faber Andorra ha acollit avui a la guanyadora del premi Anagrama 2020, Anna Ballbona. La periodista i escriptora estarà fins al 30 de novembre per aprofundir en la història dels passadors i exilis que es van donar en el transcurs de la Segona Guerra Mundial i elaborar-ne un reportatge gràcies al teló de fons del rodatge de la pel·lícula ‘Fred', del qual farà seguiment. Ballbona també farà dues xerrades sobre la creació literària al centre de batxillerat de l’Escola Andorrana i una trobada literària amb Elena Aranda, lectora professional i assessora literària, a través de zoom el 24 de novembre a les 20.30 hores.



La darrera novel·la de Ballbona és 'No sóc aquí', amb la qual es va endur el premi Anagrama, però també es l'autora de ‘Joyce i les gallines’, finalista Premi Llibres Anagrama 2016, els poemaris ‘Conill de gàbia’ i ‘La mare que et renyava era un robot’. Així mateix, escriu amb regularitat al diari Ara, les revistes El Temps i Serra d'Or, i més ocasionalment a L'Avenç, Barcelona Metròpolis, Revista de Catalunya i el magazine digital Ctxt.cat. És col·laboradora habitual del programa de literatura de Catalunya Ràdio 'Ciutat Maragda' i del programa d'actualitat 'El Balcó' de SER Catalunya.