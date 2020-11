Es trenca la barrera dels 6.000 casos tot i l'alentiment dels contagis diaris

Es va aixecar l’aïllament d’onze aules i en queden 26 aplicant algun tipus de restricció

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:09

Eduard Piera Andorra la Vella

Malgrat que el nombre total de persones que han contret la Covid-19 no ha parat de créixer i s’ha superat la xifra dels 6.000 positius des de l’inici de la pandèmia (concretament 6.018 ahir), les mesures decretades per l’executiu van donant els seus resultats i la mitjana de contagis diaris continua baixant. Així ho va dir el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres, en què va reportar 67 nous casos, dels quals va comentar que “fent la mitjana diària dels últims cinc dies és de 56 casos, mentre que si la fem dels tres darrers dies baixa a 48,6”. El total de casos actius, però, se situa en 883, lluny del pic de 1.400 que hi va haver durant l’octubre.



Aquesta dada, lligada directament amb la taxa de reproducció del virus, que se situava en 0,9, va servir al ministre per confirmar que “s’està en una clara tendència a la baixa”, i va afegir que “si continuem així espero que en els propers dies la rho es pugui situar per sota d’aquest 0,9”. Tot i això, en termes generals el ministre va reconèixer que la incidència de la segona onada de positius era molt més alta que en la primera pel que fa al nombre i no a la gravetat, i ho va atribuir al fet que “s’ha mantingut certa normalitat en el dia a dia”. Un altre dels que va destacar és la feina dels rastrejadors, de qui va dir que “ara troben més fàcilment la traçabilitat dels positius”.



En relació amb la pressió hospitalària, Martínez Benazet va comentar que “no ens hem acostat en cap moment a la situació de la primera onada de contagis”. Així doncs, ahir restaven divuit persones ingressades al centre hospitalari, deu de les quals estaven a la planta Covid, mentre que vuit eren a la unitat de cures intensives, sis d’elles amb ventilació mecànica. Finalment, ahir es va poder aixecar el confinament d’onze aules, així que el nombre total de classes amb restriccions és de 26, de les quals vuit resten completament aïllades.