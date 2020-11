El Govern podrà allargar 4 mesos les restriccions sense control

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:19

DEBAT SOBRE EL PREU DEL LLOGUER EN LOCALS TANCATS

Els grups parlamentaris treballen en la nova llei que ha de regular els ERTO a partir de l’1 de gener de l’any vinent. Hi ha algunes qüestions que ja estan decidides com ara el fet que aquelles empreses que decideixin tancar per voluntat pròpia però que no estiguin obligades a fer-ho per decret de Govern no podran acollir-se a la mesura. I sembla clar que es mantindran els percentatges fixats amb la llei actual pel que fa al salari del treballador que assumeix el Govern. El debat actual, però, és si es mantindrà la rebaixa del lloguer per a aquelles empreses obligades a tancar. Hi ha divisió d’opinió entre els grups, ja que uns consideren que els propietaris no poden assumir més esforços i d’altres entenen que cal ajudar els petits empresaris i treballadors.

Els grups parlamentaris segueixen treballant en les modificacions que es volen fer a les lleis de sanitat i de seguretat pública per incloure, entre d’altres qüestions, multes de fins a 20.000 euros per saltar-se el confinament en cas de ser positiu o de 200 euros per no dur la mascareta. Després de l’aval del constitucionalista Enoch Albertí a regular drets fonamentals per llei sense decretar l’estat d’alarma incorporant una temporalitat, s’ha acordat incloure als textos legislatius que el Govern pugui decretar les restriccions inicialment durant un mes. Dit d’una altra manera, que les limitacions del nombre de persones que es poden reunir o l’obligatorietat d’utilitzar mascareta, per exemple, es podran mantenir per imperatiu de l’executiu durant trenta dies. Després, el període es podrà prorrogar fins a tres mesos més per decret de Govern sempre que la situació sanitària ho justifiqui. No serà fins a la segona pròrroga de les restriccions que la decisió haurà d’aconseguir l’aval de la cambra parlamentària per ser aprovada.El canvi s’ha incorporat en els textos legislatius a petició del grup socialdemòcrata amb la voluntat que, ja que s’ha decidit no decretar l’estat d’alarma, hi hagi un mínim de control parlamentari que limiti l’acció de Govern en temes que afecten la regulació dels drets fonamentals de la ciutadania. Des del PS són conscients que amb la majoria existent al Consell General, l’executiu aconseguiria igualment els vots necessaris per allargar les restriccions, però entenen que com a mínim hi hauria una fiscalització de les accions i un debat en seu parlamentària per justificar l’allargament de les restriccions. En aquest sentit, cal tenir en compte, a més, que la de sanitat és una llei no qualificada, és a dir, que es pot modificar només amb els vots de la majoria. És diferent amb la llei de seguretat pública, que en tractar-se, en aquest cas sí, d’una llei qualificada, necessita la majoria dels electes tant de la circumscripció nacional com de la parroquial per ser modificada, la qual cosa dificulta els canvis.El text final de les lleis esmentades ha patit també un darrer canvi respecte a la versió inicial en l’apartat que fa referència als tractaments sanitaris. En concret, es tracta de l’article 59 de la llei general de sanitat, que en l’esbor­rany inicial afirmava que “el Govern també podrà aprovar la realització de proves diagnòstiques i de tractaments mèdics, inclòs el requeriment per aplicar mesures profilàctiques obligatòries que no siguin vacunes”. El redactat, però, generava dubtes a l’oposició i finalment s’ha acordat amb els grups de la majoria acurar-lo per determinar que únicament es podrà obligar a utilitzar mesures considerades poc invasives i ja conegudes com l’ús de la mascareta o el gel hidroalcohòlic. Es descarta, però, fer el mateix amb proves o tractaments que puguin representar una invasió de la integritat física. Queden fora d’aquest apartat, per tant, els tests per detectar la Covid-19 que en un inici s’havia debatut incloure com a obligatoris per fer cribratges a la població o les vacunes.Aquestes dues modificacions en el nou redactat de les lleis de sanitat i seguretat pública haurien de ser, aquesta vegada sí, definitives per poder-los entrar en breu al Consell General. En espera també de les aportacions que puguin fer els consellers generals de terceravia i de l’intercanvi d’opinions amb la majoria, en un principi, i si res no canvia, els dos textos rebrien un ampli aval parlamentari gràcies a la feina i la negociació que els grups de la majoria i de l’oposició han fet prèviament a la seva entrada al Consell General.lleis de sanitat i seguretat pública inclouran un punt que permetrà al Govern implementar restriccions en el dret de reunió i de manifestació, entre d’altres, així com la imposició de multes per saltar-se el confinament o no dur mascareta, durant un mes.prorrogar el termini fins a tres mesos més per decret en cas que la situació sanitària ho justifiqui.segona pròrroga, el Govern necessitarà l’aval del Consell General perquè s’aprovi.un canvi que afecta, en aquest cas, la llei de sanitat i que fa referència als tractaments mèdics. Finalment, només s’obligarà a utilitzar mesures considerades poc invasives com ara l’ús de la mascareta o del gel hidroalcohòlic.que els tests siguin obligatoris com en un inici s’havia plantejat i es confirma que tampoc ho serà la vacuna.modificacions de les lleis tindran un ampli aval al Consell General.