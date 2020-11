El PS demana l'estat del desplegament del reglament de la Llei de Funció Pública

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:29

Redacció Andorra la Vella

El grup parlamentari socialdemòcrata ha tramitat una demanda d’informació al Govern per saber en quin punt es troba l’estat del desplegament del reglament de la Llei de Funció Pública. La consellera Susanna Vela va explicar que “fa més d’un any que la formació no té notícies dels treballs que s’estan duent a terme des del ministeri”, i per aquest motiu s’ha cregut oportú, aprofitant la seva compareixença al Consell General del 30 de novembre, poder tenir abans tota la informació i conduir millor les seves preguntes i els dubtes cap a la ministra Judith Pallarés.



Vela ha demanat tota la documentació relativa al pla estratègic de canvi de formació del personal pel que fa a l’adaptació a l’administració electrònica, i tot el que s’ha fet per definir tots els procediments implicats en la implantació del nou sistema de formació, és a dir, treballs ja adjudicats, un a final de l’any 2019 i l’altre al juny. El PS també s’ha interessat per obtenir les actes de les reunions des de l’octubre.