Comprovació dels sistemes per provocar allaus PROTECCIÓ CIVIL

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:27

El COEX i Protecció Civil van realitzar ahir diverses proves de funcionament dels sistemes de desencadenament d’allaus en tres punts del Principat. Concretament a l’Hortell, les Fonts i Soldeu. Des de Protecció Civil van explicar que tot està a punt per afrontar la temporada hivernal amb màxima seguretat per a les carreteres i les zones afectades per possibles allaus.