Canillo comença les obres del pont tibetà “més llarg del món”

Els treballs, pendents de la meteorologia, està previst que durin 10 mesos

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:32

Redacció Andorra la Vella

El comú de Canillo va anunciar ahir en un comunicat que han començat els treballs per a la construcció del pont tibetà, que segons la corporació serà la passarel·la d’aquestes característiques “més llarga del món”. El pont tibetà, que s’emplaçarà a la vall del Riu, té com a objectiu ser un atractiu turístic i complementar el mirador del Roc del Quer, una de les infraestructures més visitades de la parròquia.



Les primeres tasques sobre el terreny van començar al sector de l’Armiana i es basen en els accessos, a assegurar la zona i en el transport de material per a l’execució de l’obra. És clar que durant l’hivern es faran les fonamentacions. Canillo preveu que les obres, que s’han adjudicat a la societat francesa E.R.I.C. i l’andorrana Desplom, durin deu mesos, sempre que les condicions de la meteorologia ho permetin.



El comú de Canillo també ha convocat un concurs d’urgència per al subministrament i col·locació de proteccions al pont tibetà, tal com es va acordar en la junta de govern de la corporació del 30 de setembre.