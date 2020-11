Amb la 'coca' a les calces

La Fiscalia demana quatre anys de presó per a una dona per intentar entrar al país amb 40 grams de droga amagats en un preservatiu a les parts íntimes.

Actualitzada 19/11/2020 a les 06:34

Lorena Giménez Andorra la Vella

Baixava a la Seu a fer les compres prèvies a Nadal i, ja de pas, a buscar un encàrrec que un conegut de Barcelona li havia ofert, vint grams de cocaïna, però finalment van acabar sent 40. La dona, que portava a sobre suficients diners per adquirir la mercaderia, va decidir acceptar el paquet, el qual va amagar dintre d’un preservatiu a les calces i va intentar tornar a entrar per la frontera amb la malastrugança que els agents policials van parar el seu vehicle i l’equip caní va detectar-li alguna cosa sospitosa a l’entrecuix.



Els fets van tenir lloc el desembre del 2019 i el Tribunal de Corts va jutjar ahir el cas. La dona es troba ingressada a la Comella en règim de presó provisional i va declarar que era la primera vegada que realitzava una compra a l’engròs d’estupefaents i que consumia per pal·liar l’ansietat i depressió que patia arran de diversos problemes que tenia amb la família i la feina. “Vaig considerar que 2.000 euros per quaranta grams era un bon preu i no vaig saber dir-li que no i m’ho vaig quedar.”



Tenint en compte la declaració de l’acusada, que va reiterar en diverses ocasions que es penedeix dels fets i que els onze mesos que ha estat al centre penitenciari li han servit per recapacitar i rehabilitar-se, la Fiscalia va sol·licitar una pena de quatre anys de presó ferma i una multa de 4.000 euros, a més del comís de la droga i del vehicle. El fiscal va remarcar que la voluntat de la processada era traficar amb la cocaïna a Andorra, ja que la quantitat de droga és molt elevada.



La defensa va demanar una pena de dos anys de presó, un dels quals ferm, que ja hauria complert, i podria quedar en llibertat, i l’altre condicional qualificat a seguir tractament psicològic per seguir tractant la seva addicció a la cocaïna. La lletrada també va sol·licitar al tribunal que la multa no sigui superior als 1.000 euros i que no es decomissi el vehicle, ja que l’utilitza per anar a treballar i fer una vida normal. I va destacar que no hi ha cap indici en la causa que provi la voluntat de traficar de la seva clienta, “que només consumeix”.