Afers Socials engega el telèfon 175 per a infants i adolescents en situacions de risc

El servei es posa en marxa com línia telefònica gratuïta i amb atenció durant 24 hores els 365 dies de l’any

Actualitzada 19/11/2020 a les 15:09

Redacció Andorra la Vella

El ministre d'Afers Socials, Joventut i Habitatge, Víctor Filloy, i el director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, han signat avui un conveni de col·laboració per a la creació del telèfon 175. La finalitat és proporcionar de manera confidencial i respectant l’anonimat, informació o consells en cas de sospita d’una situació de risc o vulnerabilitat d’un infant o adolescent del país. El 175 es posa en marxa com línia telefònica gratuïta i amb atenció durant 24 hores els 365 dies de l’any. L’activació del número respon a la Llei qualificada dels drets dels infants i els adolescents, que determina la importància de la notificació de les situacions de desprotecció en què poden trobar-se els menors d’edat. El conveni serà renovable cada any.