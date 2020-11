Actua publica una guia sobre Inteligència artificial responsable

El document aborda els debats ètics en els treballs amb aquests sistemes

Actualitzada 19/11/2020 a les 10:55

Redacció Andorra la Vella

Actua Innovació ha publicat la guia Pensar la intel·ligència artificial responsable: una guia de deliberació dins les iniciatives de col·laboració amb entitats de referència en ètica per desenvolupar projectes en aquest àmbit, segons destaca l'entitat. El document es presenta com una eina per ajudar a determinar quins són els debats ètics en l'actualitat en els sistemes d'intel·ligència artificial i per facilitar el coneixement dels termes que s'hi treballen en aquest sector.



El director d'Actua Innovació, Marc Pons, ha assenyalat que "els algorismes, les dades i, darrerament, la intel·ligència artificial ens acompanyen en el nostre dia a dia i ens aporten una barreja de capacitats que avancen a una velocitat vertiginosa" i que generen neguits en aspectes com la privacitat, la seguretat o l'ètica amb la qual s'han creat, segons recull un comunicat d'Actua. Aquesta preocupació ha portat a elaborar la guia perquè "és cabdal participar de manera segura i garantint la privacitat en la definició d'aquests aspectes tan importants de les tecnologies que determinaran els desenvolupaments presents i futurs”, ha afirmat Pons.



La guia s'ha dissenyat amb el treball conjunt amb la Comissió Nacional Andorra per a la Unesco, la Comissió canadenca per a la Unesco, el govern del Quebec i la Universitat de Montreal.



