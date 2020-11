Un retorn als bars agredolç

Els bars celebren poder servir esmorzars i fer alguna cosa més que cafès per emportar, però lamenten que per al sector el coronavirus entengui d’horaris.

Actualitzada 18/11/2020 a les 06:57

Eduard Piera Andorra la Vella

Gairebé dos mesos després el soroll de plats i tasses picant entre si, el vapor de les cafeteres escalfant la llet i el soroll dels ganivets tallant el pa per fer un entrepà van tornar a ser la música en molts dels establiments que fins ara romanien tancats o únicament amb serveis per emportar. La franja de les set a les nou del matí va ser la més concorreguda, i molts clients i treballadors de negocis propers van tornar als bars de referència a fer el primer àpat del dia.



“Ha sigut una alegria poder tornar a veure clients habituals que a causa de no poder servir aquí feia quasi dos mesos que no vèiem”, va destacar el Diego, director del bar-restaurant de les Closes, que va afegir que “nosaltres treballem molt amb les persones de la zona, i és obvi que si fan teletreball no vindran després a prendre un cafè”. En la mateixa línia es va manifestar la Jennifer, responsable de la cafeteria-pastisseria de l’Espiga d’Or que es troba a Riberaygua, que va dir que “estem molt contents, especialment a primera hora hem tingut molta feina. No té res a veure poder atendre aquí els clients”.



clients també van fer una valoració força positiva de poder tornar a esmorzar als bars. En aquest sentit, tant la Laura com la Marta, ambdues treballadores d’un establiment comercial, van comentar que “poder sortir a esmorzar al bar s’agraeix, i a banda de fer país ens permet ajudar un sector que ho ha passat malament”. La Laura va anar més enllà i va afirmar que “hem d’ajudar un sector que el Govern ha ensorrat.”



Precisament, la limitació de l’horari és un fet que no agrada els responsables. Així, la Núria, de la Dehesa Santa Maria, va comentar que “sembla que el virus entén d’horaris i actua segons a quines hores”, però es va mostrar contenta de poder tornar a obrir: “Tant els treballadors del sector com els clients en teníem moltes ganes.” Per la seva part, el Vicenç, del Tuite, va dir que “obrir aquestes hores no resol la situació”, i va afegir que “les ajudes són per pagar el lloguer dels locals, però, i per viure?”.