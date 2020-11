Petició de 4 anys de presó per a una dona que portava cocaïna en una zona íntima

L'acusada va pujar 40 grams de droga de la Seu i va ser enxampada a la frontera

Nova seu de la justícia La nova seu de la Justícia. Fernando Galindo

Actualitzada 18/11/2020 a les 12:57

Lorena Giménez Andorra la Vella

El Tribunal de Corts jutja aquest matí a la dona que volia entrar al país amb 40 grams de cocaïna en una zona íntima. La fiscalia sol·licita una pena de quatre anys de presó ferma i una multa de 4.400 euros ja que considera que hi ha indicis ferms que indiquen que traficava. Segons ha exposat l'acusada, que es troba ingressada a la Comella, va quedar amb un noi que li pujaria a la Seu 20 grams de droga, però finalment li va portar 40 grams i "els vaig acceptar perquè tenia ansietat i no saber dir que no". Llavors va decidir amargar-se l'estupefaent "a les calcetes amb un preservatiu i vaig pujar cap a Andorra i em van enganxar a la frontera". La defensa demana dos anys de presó, un dels quals ferm, que ja hauria complert, i la resta en tractament.