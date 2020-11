Llovera critica que el Govern no compti amb cap edifici de baix consum

Actualitzada 18/11/2020 a les 06:29

Jordi Llovera, doctor enginyer i CTO d’Enginesa, va criticar durant el debat sobre la sostenibilitat de la Confederació Empresarial el fet que el Govern no tingui cap edifici de baix consum, “ni tan sols els que s’han inaugurat aquest any com la seu de la Justícia i el tanatori”. Així mateix, va posar en relleu que la reglamentació actual, tot i l’aprovació de la Llei d’impuls de la transició energètica i del canvi climàtic, es queda curta: “Es va obligar a donar un pas més en la reglamentació tèrmica”, però no es va arribar a la situació “ideal” de les passive house. Unes construccions pensades per no deixar escapar l’escalfor. De fet, en els edificis d’Andorra que s’han construït d’aquesta manera s’ha passat de factures de 120 o 150 euros al mes en calefacció a només nou euros. “Si construeixes segons la legislació actual fas un edifici més car que consumeix més i amb les passive house és més eficient, més ecològic i confortable”, va reiterar Llovera.

