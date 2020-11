Les tarifes elèctriques es mantindran durant el 2021

Les distribuïdores també han acordat oferir als sectors més afectats les mateixes bonificacions que FEDA i Andorra Telecom

Actualitzada 18/11/2020 a les 18:38

Redacció Andorra la Vella

Les tarifes elèctriques no s'apujaran de cara a l'any que ve, segons ha aprovat avui el Govern amb l'objectiu d'ajudar a la ciutadania i els empresaris durant els efectes de la pandèmia. Així es facilita l'accès a l'energia a les persones i famílies amb menys recursos econòmics per evitar la precaritat energètica i reduir el consum en les hores puntes desplaçant-los a les noctures i és manté el comparatiu del preu de l’electricitat amb els països veïns i amb la mitjana de la Unió Europea. Així, i segons les dades, un usuari andorrà paga quasi la meitat que un d’espanyol.



El ministre portaveu, Eric Jover, ha anunciat aquesta tarda la decisió, així com la de les distribuïdores elèctriques que han acordat oferir als sectors més afectats per la pandèmia les mateixes bonificacions que FEDA i Andorra Telecom.

