La factura sanitària de la pandèmia costa 18,4 milions d'euros a Salut

Actualitzada 18/11/2020 a les 06:17

MÉS DE 130 ALTES MÈDIQUES EN LES DARRERES HORES

El ministeri de Salut va registrar ahir 37 contagis nous de coronavirus, que eleven la incidència total de la pandèmia a 5.951 casos. Pel que fa al nombre de casos actius, es van situar en 910, que han descendit notablement després de les 135 altes mèdiques en les darreres hores. Així doncs, la xifra de recuperats per la malaltia és de 4.965. Pel que fa a les defuncions, aquestes continuen en 76. Respecte a la pressió sobre el sistema sanitari, ahir es van registrar dos nous ingressos a l’hospital. D’aquesta manera, hi ha un total de nou malalts a planta i vuit a l’UCI, dels quals sis requereixen l’assistència de ventilació mecànica.



Quant a l’afectació en l’àmbit educatiu, el Govern va informar d’una lleugera millora perquè les aules amb vigilància activa van baixar a 37. D’aquestes 13 estan confinades totalment i 24 amb part dels estudiants en aïllament domiciliari. A més, hi ha 43 classes en vigilància passiva perquè hi ha hagut positius que no han tingut contacte estret amb la resta de companys.

La factura sanitària de la pandèmia ha costat 18,4 milions d’euros al ministeri de Salut, dels quals 14 es corresponen a despeses directament associades al SAAS. Així ho va informar ahir el titular de la cartera, Joan Martínez Benazet, en la compareixença pública a la comissió de Salut, molt més tranquil·la que la de fa dues setmanes.Concretament, l’impacte econòmic per al ministeri de Salut ha estat de 4,6 milions d’euros, entre els quals es desglossen conceptes de diversa índole. Com a aspectes més importants, destaquen per sobre de la resta la compra de tests per valor d’1,8 milions d’euros o l’adquisició d’EPI per un import d’1,7 milions d’euros. Seguidament, de major a menor quantitat, figuren també els 358.000 euros en respiradors, els 229.000 euros que s’han avançat per les vacunes o els 95.000 euros en medicaments, entre d’altres despeses.Pel que fa al capítol del SAAS, la despesa ha estat de 14 milions d’euros, tal com ha assegurat el director financer, Lluís Buendia. En el cas de la parapública, sobresurt una inversió de 5 milions d’euros per a l’ús de les TMA i les PCR com a eines diagnòstiques i 5,3 més venen motivats per les baixes mèdiques que requerien un ingrés hospitalari. Així mateix, també consten els 600.000 euros per dotar l’UCI de més respiradors, els 500.000 euros per ampliar el servei d’urgències o els 800.000 euros en concepte de despeses de personal. Per últim, la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, ha fet referència a l’estructura que integra l’oficina Covid, formada per un equip amb un directiu, vuit tècnics, 120 traçadors i deu administratius.