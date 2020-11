La CASS pot activar el tercer pagador un mes després que l'aprovi el Govern

L’executiu també ha de validar la cartera de serveis, que està en la fase final d’elaboració

Actualitzada 18/11/2020 a les 06:11

Dolors Moreno Andorra la Vella

El consell d’administració de la CASS va validar en la reunió ordinària del mes passat la proposta del Govern de generalitzar el tercer pagador, que vol dir que, com ja succeeix amb les visites al metge referent, el pacient no haurà d’avançar els diners de consultes, proves o analítiques, sinó que només pagarà el 25% que li pertoca. Les despeses de farmàcia quedaran fora perquè s’entén que els productes més cars ja queden coberts en el decret de medicaments costosos que es reemborsen al 100%. La implantació generalitzada del tercer pagador és un canvi notable que la CASS podria fer efectiu tècnicament en el termini d’un mes a partir que el Govern aprovi la nova manera de procedir, segons van assenyalar des de la parapública.



Amb relació als terminis, i tal com ja ha avançat el Diari, el plantejament és tenir la normativa durant el primer trimestre del 2021. El primer pas serà tancar la cartera de serveis, el document que recollirà quins actes tindran reemborsament de la Seguretat Social. És un altre dels puntals de la reforma sanitària i un dels arguments que es donen des del ministeri de Salut per defensar –davant les reticències del president de la CASS, Albert Font– que generalitzar el tercer pagador no ha de suposar un increment de la despesa. De fet, s’assenyala tota l’estructura de la reforma sanitària, concebuda per evitar duplicitats i abusos. La cartera de serveis estava ja enllestida a final del 2016 però la validació definitiva no va arribar mai. Ara s’ha estat actualitzant però un problema personal de qui capitaneja el projecte, el director de prestacions de la CASS, Ignasi Arbusà, n’ha alentit el tancament definitiu. S’espera que la cartera de serveis sigui una realitat a principi d’any i després s’aprovarà la modificació que permeti el tercer pagador.



Facilitar l’accés a la salut

Amb els mecanismes de control i circuits establerts per, per exemple, acotar quin professional pot diagnosticar segons quines proves o que una pròrroga de sessions de fisioteràpia també haurà de passar per un especialista, i comptant que la CASS té un servei d’inspecció, l’executiu considera que hi ha tota l’estructura per fer efectiu el canvi. I que ha de suposar un baló d’oxigen per a les economies de moltes famílies perjudicades per l’impacte de la crisi sanitària.



Jacint Risco, representant dels pensionistes al consell d’administració, dona suport a una reforma que sempre ha reivindicat. “És intolerable que una persona perquè no té diners no pugui fer-se una analítica”, va manifestar.

#3 Molt haura de millorar la CASS

(18/11/20 11:55)



#2 Quina barra

(18/11/20 10:05)



#1 Populisme

(18/11/20 09:34)