Fàbrega demana al govern català que els andorrans s'incorporin com a ciutadans de la Seu

L’alcalde alturgellenc al·lega que hi ha molt bona comunicació quan hi ha positius i que hi ha famílies dividides per la frontera

Lalcalde de la Seu d’Urgell, Jordi Fàbrega, ha demanat al govern català que el Procicat no afecti els desplaçaments cap a Andorra. Fàbrega exposava que s’han posat en contacte tant amb Salut com amb Interior per tal que els ciutadans d’Andorra “s’incloguin com a ciutadans de la Seu d’Urgell”. L’alcalde ha basat la petició amb dos arguments: el contacte que hi ha entre l'ajuntament i el ministeri de Salut cada vegada que es detecta un positiu en algun dels territoris que pugui afectar a l’altre, i el fet que hi ha moltes famílies dividides per la frontera. “El tema de la traçabilitat l’estem treballant des de la primera onada i no veiem que hi hagi cap risc sanitari”, apuntava.



“Vaig parlar amb els consellers directes i entenien la demanda, ho han rebut bé”, ha exposat Fàbrega. A més, ha destacat que “ara mateix el trànsit aeri no el tenim tancat i si un padrí de la Seu té un fill a Andorra i un a Nova York, el de Nova York pot venir a visitar-lo i el d’Andorra no”.



Més reclamacions a la Generalitat

De la seva banda, Compromís X La Seu també s'ha pronunciat en el mateix sentit i ha reclamat que s'assimili Andorra a la regió sanitària de l'Alt Pirineu. La formació assegura que "cal trobar una solució per no bloquejar Andorra, sobretot en èpoques nadalenques, i pugui rebre visitants per mantenir l'activitat econòmica i els llocs de treball". "Aquesta situació és totalment intolerable i cal portar a terme mesures per evitar el seu aïllament", han afegit des de Compromís.



A més, han recordat que un sotrac econòmic a Andorra també repercutiria amb llocs de treball als habitants de la Seu, dels quals més de 1.300 treballen en diferents empreses del Principat i moltes famílies en depenen econòmicament. "No es pot donar l'esquena a un territori veí i amic al qual hem estat entrelligats històricament", han assenyalat.





