Els propietaris de gossos avisen que no pagaran la taxa

18/11/2020

Joan Ramon Baiges Andorra la Vella

El portaveu del grup que reuneix propietaris de gossos que s’oposen a la taxa de 25 euros que volen implantar alguns comuns es va reunir ahir amb la ministra d’Agricultura, Sílvia Calvó, a qui va fer-li arribar el neguit del col·lectiu per una taxa que consideren injustificada. El portaveu va avisar Calvó que si s’aprova la taxa “tots tornarem el rebut i ens hauran de portar un a un a la Batllia”. Es tracta, però, d’una competència dels comuns. Al matí, el cònsol d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va ser contundent i va deixar clar al col·lectiu que no hi ha marxa enrere i que els comuns tramitaran la llei el primer trimestre de l’any que ve i que el cobrament es farà efectiu al tercer trimestre. Mortés va defensar la taxa per a millores de les parròquies i que l’acord dels quatre comuns és sòlid i no hi ha intenció de fer marxa enrere.

