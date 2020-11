Els crèdits tous inclouran les despeses de lloguer i de serveis bàsics

Les empreses i autònoms que van demanar un aval del primer paquet podran utilitzar els diners que no hagin exhaurit de la pòlissa

El Govern ha modificat el segon programa de crèdits tous, que a partir d'ara també permetrà que les empreses els puguin demanar per cobrir despeses de lloguer i d’aigua, llum, telefonia i calefacció. Així ho ha explicat aquesta tarda el ministre portaveu, Eric Jover, qui ha especificat que la modificació també permet que les empreses i treballadors per compte propi que van demanar un crèdit tou del primer paquet i que tinguin un romanent en la pòlissa puguin utilitzar-ho malgrat haver-se exhaurit el període per fer-ho.



El Govern ha atorgat cinc dels 100 milions d'euros del segon programa extraordinari d'avals i el ministre ha recordat que l'executiu es fa càrrec dels tipus d’interès aplicats, del 0,10% i el 0,25%, i que les empreses i negocis que se’n vulguin beneficiar no han d’assumir cap interès. Els c`redits tous estan destinats al refinançament de quotes creditícies, dotar de liquiditat els negocis per fer front al pagament de la part patronal dels ERTO, i finançar inversions per adequar els establiments als requeriments sanitaris, tot i que ara també permetrà fer front a les despeses d'arrendament i subministraments.

