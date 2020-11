El tancament fins al gener aboca el sector a la “ruïna”

Auguren grans pèrdues i acomiadaments si també es perd la campanya de Nadal

Actualitzada 18/11/2020 a les 07:53

Anna Ribas

Lorena Giménez Andorra la Vella

Catalunya podria allargar el confinament perimetral fins al 18 del gener. Una mesura que serà la “ruïna” per als comerciants i hotelers. Un sector que veia ahir amb “molta preocupació” les informacions que van arribar des del país veí.



Sònia Yebra, presidenta de l’Associació de Comerciants de l’Eix Central, va valorar que “és una notícia que ens fa molt mal perquè la campanya de Nadal i desembre és la més important de tot l’any quant a turisme, i si sumem el Black Friday i el pont de la Puríssima perdem gran part de la facturació”. En la mateixa línia, Anna Riberaygua, de l’Associació de Comerciants del Centre Històric, va indicar que “ho veiem fatal per a l’economia andorrana, és un desastre... Si ara ja anem justos molts no podran aguantar”.



En aquest sentit, Yebra va apuntar que “hi ha moltes empreses que no podran sobreviure i hi haurà acomiadaments i suspensió de pagaments”. A més, va voler recalcar que “s’ha d’explicar molt clar que no és un tancament fronterer, sinó un tancament perimetral i, per tant, la gent que vingui de territoris espanyols no confinats podrà venir a Andorra”. Amb tot, va mantenir l’esperança i va indicar que “esperem que es pugui negociar i que no afecti Andorra”, com ja va fer França en el primer confinament quan va incorporar Andorra com si fos una part del seu territori. Però és conscient que “no és fàcil que ens hi incorporin perquè ho fan per qüestions sanitàries i no és tan evident”. “Ara no podem fer res, només podem esperar”, va exposar, per afegir que “el canvi d’esdeveniments es produeix d’un dia a l’altre i hi havia algunes empreses que tenien pensat fer contractacions temporals i ara és molt difícil”.



Els hotelers també es mantenen a l’expectativa i tenen esperances que es trobi alguna solució. “Creiem que el Govern farà alguna cosa o almenys ens explicaran alguna cosa en algun moment”, va expressar Jordi Pujol. El director de la Unió Hotelera (UHA) va valorar que “el pont de la Puríssima el teníem perdut i la nostra esperança era el Nadal”. “Ja fa mesos que tenim reserves per a la Puríssima, Nadal i Setmana Santa, una altra cosa és que després s’hagin d’anul·lar. De moment no ho farem fins que no es confirmi que s’aplica el Procicat de quatre fases. Si s’aplica, ja ho anul·laran els clients”, va manifestar Pujol.



Tot i estar a l’expectativa, des de la UHA van insistir que la valoració és totalment negativa, “no sé què farem fins al 15 o 20 de gener, és una mesura que no només ens afecta a nosaltres, sinó a tot el país”. Pujol va apuntar que després de la notícia del confinament perimetral preveien reactivar-se cap a mitjan desembre, “però el que sí que no ens plantejàvem era no poder obrir fins a final de gener, hem de veure la veracitat de tot això i què ens diuen des de Govern, si la informació és certa s’ha de començar a treballar ja, perquè si no estarem molt fotuts”.



Tanmateix, Pujol va destacar que des del sector van reclamar ajudes directes i que es rebaixés el llindar de l’ERTO, que ara se situa en el 30% de pèrdues. “Fins ahir tiràvem d’aquí, però evidentment seguim pagant els lloguers i tot plegat”, unes despeses que fan que si no es troba una solució pel tancament perimetral fins al gener no tots podran sufragar.

