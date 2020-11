El SAAS destina 327.000 euros a reformar les oficines fora de l'hospital

Els treballs s'han adjudicat per via d'emergència perquè es pugui fer el trasllat dels serveis administratius

Actualitzada 18/11/2020 a les 10:59

Redacció Andorra la Vella

El SAAS ha adjudicat per 327.907 euros les obres de reforma per adequar els espais que han d'ocupar els serveis d'administració que s'instal·len fora de l'hospital. Els treballs als locals d'edifici del davant del centre hospitalari, a l'avinguda Fiter i Rossell, s'han contractat per la modalitat d'emergència perquè es comencin a executar de forma immediata per fer el trasllat d'uns 70 empleats, segons es publica al BOPA. Els espais que queden lliures a la planta baixa l'hospital es faran servir per ampliar un 30% les instal·lacions del servei d'Urgències perquè tingui circuits separats per atendre diferents tipus de pacients amb les obres que van començar la setmana passada.



Els professionals que aniran a les oficines que s'han de remodelar es distribuiran en 800 metres quadrats al nou local llogat pel SAAS per a personal de les àrees de finances, sistemes d'informació, gestió de persones, assessoria jurídica i contractació pública. Una part d'aquests serveis està a la planta baixa de la Clínica Verge de Meritxell on es faran espais per a la gent gran amb la nova atenció derivada de l'envelliment i la cronicitat.



L'adjudicació del SAAS per als treballs es concreta en tres partides diferents a tres empreses. L'encarregada de l'obra cobrarà 78.530 euros, per a la d'instal·lacions es destinen 220.508 euros i la que ha de fer les connexions de les comunicacions percebrà 28.868 euros per la feina encarregada.





